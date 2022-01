Særligt hårdt: Datter livstruende syg

Da Kaspar og Lambang Arianto, der vandt TV 2-programmet 'Sommerdrømme' sidste år, blev forældre til tvillingerne Java og Atlas på tre år, var det ikke lutter lykke, der herskede hos de nybagte forældre.

Parrets børn er nemlig født af en surrogatmor i USA, hvilket vil sige, at hun har født tvillingerne efter at være blevet insemineret med et befrugtet æg. Det havde blandt andet den konsekvens for Kaspar og Lambang, at de ikke kunne blive registreret som forældre til begge børn, ligesom børnene ikke kunne registreres som søskende.

Den danske lovgivning accepterer ikke en 'medfar', selvom man godt kan blive registreret som 'medmor'. Derfor er de i dag registreret som to familier, som hver består af én enlig far og ét barn.

Parrets tvillinger hedder Java og Atlas. Foto: Privat

Og det er ikke helt uden problemer, fortæller Kaspar Arianto over for Ekstra Bladet:

- De manglende registreringsmuligheder har udfordret os på alt fra barsel til sundhedsplejerske og vaccination af børnene. Men særligt hårdt var det, da vores datter blev livstruende syg af meningitis blot fire uger gammel, siger han og fortsætter:

- Her havde hun stadig ikke fået tildelt CPR-nummer, og på papiret havde Lambang ikke noget at skulle have sagt i forhold til behandlingen, da han ikke var registreret som far til hende. Det er han stadig ikke, ligesom jeg på papiret ikke har noget at skulle have sagt i forhold til vores søn.

Kaspar og Lambang vandt i foråret 2021 et sommerhus i TV2-programmet 'Sommerdrømme' og har siden brugt medieopmærksomheden til at kæmpe for bedre rettigheder for familier med to fædre. Foto: Privat

Parret, der har været gift i mange år, bliver ofte mødt med argumenter som 'I vidste vel, hvad I gik ind til, da I valgte at få børn?’, og hertil svarer den 34-årige kommunikationsrådgiver:

- Jo, det vidste vi. Men det ændrer ikke på, at vi vil kæmpe for bedre lovgivning for vores og mange andre familier med to fædre. I sidste ende handler godt forældreskab ikke om køn men om kærlighed, og det har danskerne med støtten til det her borgerforslag vist, at de anerkender. Nu skal vi bare have lovgivningen med.