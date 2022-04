Sagde nej til 200 millioner: Derfor gjorde han det

Nicolas Cage fortæller nu, at han har prioriteret familie over karriere

Den Oscar-vindende skuespiller Nicolas Cage har kunnet vælge og vrage mellem filmroller.

I hvert fald kan han nu afsløre, at han afviste roller i storfilm som både 'The Matrix' og 'Ringenes herre' tilbage i 1990'erne og 2000'erne, skriver Independent.

Udmeldelsen kommer i kølvandet på, at Nicolas Cage er aktuel i den kommende filmen 'The Unbearable Weight of Massive Talent', hvor han spiller en fiktionsudgave af sig selv.

Filmen portrætterer Nicolas Cage som en falleret skuespiller, der er på jagt efter den næste store rolle, og jagten efter skuespiljobs fører til et dårligere forhold til Nicolas Cages fiktive filmdatter.

Filmen kunne dog ikke være længere fra virkeligheden, fortæller Nicolas Cage selv.

- Der er ingen version af Nicolas Cage i virkeligheden, som ikke ønsker at bruge tid med sine børn, siger Nicolas Cage og fortsætter:

- Der er heller ingen version af Nicolas Cage, som ikke sætter sin familie over karriere.

Nej til millioner

Nicolas Cage fortæller derfor, at han aldrig ville prioritere penge og karriere over sin egen familie.

Det var også grunden til, at han takkede nej til flere store roller.

- Jeg afviste skuespiljobs fra både 'Ringenes herre' og 'The Matrix', fordi jeg ikke ønskede at bo i New Zealand eller Australien i tre år. Og det var, fordi jeg havde brug for at være hjemme med min søn Weston. Det er et faktum, siger Nicolas Cage.

Angiveligt var Cage blevet tilbudt rollen som Aragorn i 'Ringenes herre'. En rolle, der i stedet gik til Viggo Mortensen, som indkasserede intet mindre end 30 millioner dollars for rollen, svarende til omkring 200 millioner kroner.

Nicolas Cage har på trods af sin prioritering alligevel formået at lande store roller, blandt andre hovedrollerne i filmene 'Ghost Rider' og 'Lord of War'.

Nicolas Cage har to sønner, Weston Coppola og Kal-El. Weston er 30 år og arbejder som skuespiller og producer, mens Kal-El er 16 år.

Derudover venter Nicolas Cage et tredje barn sammen med hustruen Riko Shibata.