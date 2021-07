Sagsøger Disney for kontraktbrud

Skuespillerinden sagsøger Walt Disney fordi hun mener, at hendes kontrakt blev overtrådt, da Marvel-filmen 'Black Widow' blev udgivet på streamingtjenesten Disney+ på samme tid, som den fik premiere i biografen.

Det skriver Wall Street Journal.

Hun hævder, at Disney har brudt hendes kontrakt, fordi deres aftale garanterede en eksklusiv premiere i biografen. Hendes løn er nemlig baseret på, hvordan filmen klarer sig i biograferne.

- Det er ingen hemmelighed, at Disney frigiver film som 'Black Widow' direkte på Disney+ for at øge abonnenterne, siger John Berlinski, der er adovkat hos Kasowitz Benson Torres, der repræsenterer Johansson.

- Men at ignorere kontrakterne for de skuespillere, der er ansvarlige for filmens succes for at fremme en kortsigtede strategi, krænker deres rettigheder, og vi ser frem til at vinde i retten.

John Berlinski er også sikker på, at det ikke er sidste gang, at hollywood-stjerner står op over for Disney.