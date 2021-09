Sagsøger Netflix for millioner: Sexistisk og nedværdigende

Kvindeligt skakikon sagsøger nu Netflix for serien 'Dronninggambit'

Serien 'Dronninggambit' satte ny streamingrekord for Netflix, da den kom ud på streamingstjenesten, og blev en af deres mest sete miniserier til dato.

Men nu er den ramt af et opsigtsvækkende søgsmål.

Den første kvinde, der fik titlen som Grandmaster i 1987, Nona Gaprindashvili, har sagsøgt ferien for en misvisende replik, hun beskriver som en ødelæggende løgn. Det skriver NBC News.

- Det eneste usædvanlige ved Beth (seriens hovedrolle. red.,) er hendes køn, og selv det er ikke unikt i Rusland. Der er Nona Gaprindashvili, som er kvindelige verdensmester, men som aldrig har spillet mod mænd, lyder replikken, der har fået Gaprindashvili til at sagsøge Netflix for fem millioner dollars.

Anya Taylor-Joy som Beth Harmon i 'Dronninggambit. Foto: Netflix

En ødelæggende løgn

I søgsmålet beskrives replikken som 'usmageligt sexistisk og nedværdigende' og 'en ødelæggende løgn, der underminerer og degraderer hendes karriere foran et publikum af flere millioner'.

Ifølge Nona Gaprindashvili har skakmesteren spillet mod mænd under hele sin karriere. Derfor lyder det i søgsmålet, at Netflix bevist har løjet om hendes præstation med det formål at styrke miniseriens fortælling af den fiktive hovedperson Beth Harmon.

- Netflix har kun den største respekt for Gaprindashvili og hendes berømte karriere, men vi mener, at denne påstand ikke har nogen gang på jorden og vil forsvare sagen i retten, siger en talsperson for streamingstjenesten til NBC News.