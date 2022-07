Sagsøger tv-program: Umenneskelige forhold

Realitydeltageren Jeremy Hartwells deltagelse i tv-programmet 'Love is blind' varede mindre en uge.

Alligevel føler han sig snydt og bedraget af produktionen bag. Derfor har han nu valgt at sagsøge produktionsselskabet, Netflix og castingvirksomheden bag programmet.

Ifølge Jeremy Hartwell levede deltagerne nemlig under umenneskelige forhold.

- Vi fik hele tiden at vide, at vi ikke måtte tale med hinanden, siger han i et interview med CNN.

Præmissen for programmet er, at 15 mænd og 15 kvinder skal date uden at se hinanden. Deltagerne er placeret i hvert deres lille rum, hvor de føre samtaler uden at kunne se hinanden. Er kemien der, kan de vælge at blive forlovet, stadig uden at have set hinanden. Er kemien der ikke, må de rejse tomhændet hjem.

Jeremy Hartwell hører til sidstnævnte kategori, og hans korte tid i programmet kastede ikke gode oplevelser af sig.

- Vi havde fået af vide, at de (produktionen. red.,) ville tage vores telefoner, så det var forventeligt, men de tog også vores pung, pas og id-kort, hvilket var meget uventet.

Skulle drikke på tom mave

Efter de fik taget alle deres personlige ejendele blev de ført videre til hotelværelser, hvor de skulle være isoleret i 24 timer før optagelserne begyndte.

Ifølge Jeremy Hartwell var der begrænset adgang til mad, og deltagerne blev opfordret til at drikke alkohol på tom mave.

Hartwells advokat, Chantal Payton, siger til CNN, at manglen på mad og isolation blandt deltagerne gjorde, at deltagerne manglede sociale relationer, og deres følelser blev derfor udfordret.

I en udtalelse fra produktionsselskabet lyder det, at Hartwells deltagelse varede mindre end en uge, da han ikke fik dannet en relation til en anden deltager.

- Vi ønsker ikke at spekulere i motiverne for hans søgsmål, men vi fastslår, at der absolut ikke er hold i hans anklager, og vi vil forsvare os, udtaler de.

