Sagsøger våbenbutik

Rockbandet Guns N' Roses med Axl Rose og Slash i front er ikke begejstrede for, at deres verdenskendte bandnavn bruges af en online-våbenforretning i Texas.

Butikken, der kalder sig 'Texas Guns and Roses' ligger derfor nu i juridisk krig med rockstjernernes advokater, der kræver, at butikken der sælger våben, ammunition og beskyttelsesudstyr - omgående stopper med at bruge 'Guns and Roses'-navnet. Det skriver flere medier - blandt andet NBC

I anklageskriftet hævder rockbandets advokater, at våbenforretningen bevidst forsøger at give indtryk af at være forbundet med bandet.

Butikkens forsvarsadvokat hævder derimod, at våbenbutikken er offer for chikane fra Axl Rose og co. og at der aldrig har været eksempler på, at kunder har forvekslet butikken og bandet.

- Min klient sælger metalskabe til pistoler og blomster, og absolut ingen er forvirrede. Ingen tror, at vi er identiske med bandet eller har tilknytning til det. Vi kommer til at fortsætte med at kæmpe vores sag, siger Houston-advokat David L. Clark.

Noget tyder på, at bandets mission allerede er lykkedes - i hvert fald midlertidigt. Våbenhandlerens hjemmeside texasgunsandroses.com er i øjeblikket inaktiv.