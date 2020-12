Sagsøges af ekskæresten for vold og misbrug

På valentinsdag i 2019 sad Tahliah Debrett Barnett - bedre kendt som sangeren FKA twigs - på passagersædet af en bil, der susede afsted mod Los Angeles.

Hendes daværende kæreste, Shia LaBeouf, sad på førersædet. Han kørte hensynsløst, havde fjernet sin sele og truede med at køre galt, hvis ikke Tahliah fortalte, at hun elskede ham.

Sådan lyder en af de mange anklager mod Labeouf, som hans 32-årige ekskæreste, Tahliah Barnett, nu vil slæbe ham i retten på baggrund af.

Det skriver New York Times.

Oplevelsen i bilen var blot afslutningen på en rædselsfuld tur, hvor LaBeouf angiveligt havde taget kvælertag på Tahliah, råbt af hende og kastet hende ind i bilen, da hun forsøgte at komme væk ved en tankstation.

Og episoden ved tankstationen er helt central i anklagerne mod 34-årige LaBeouf for adskillige psykiske og fysiske misbrug mod FKA twigs i løbet af deres korte forhold, der holdt under et år.

- Jeg vil gerne skabe opmærksomhed omkring de taktikker, som en misbruger benytter for at kontrollere dig og fratage dig dit valg, siger Tahliah Barnett til New York Times.

Tahliah Debrett Barnett - bedre kendt som FKA twigs - anklager ekskæresten Shia LaBeouf for vedvarende misbrug og overfald. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

- Skader alle omkring mig

Det er anden gang en ekskæreste anklager Shia LaBeouf for misbrug. Han skulle blandt andet have holdt sin ekskæreste Karolyn Pho fast til sengen og givet hende en skalle.

LaBeouf lægger sig fladt ned efter anklagerne.

- Jeg er ikke i en position, hvor jeg kan fortælle nogen, hvordan min opførsel har fået dem til at føle, siger han nu til New York Times og tilføjer:

- Jeg har ingen undskyldninger for mit alkoholmisbrug og mine aggressioner - kun rationaliseringer. Jeg var været voldelig over for mig selv og alle omkring mig i årevis. Jeg er kendt for at skade dem, der kommer tæt på mig. Jeg er flov over min fortid og er ked af, at jeg har gjort nogen fortræd.

Udover de mange misbrug, anklages LaBeouf også for overfald og for helt bevidst at have smittet Barnett med en kønssygdom.

