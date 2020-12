Sagsøges af ekskæresten: Nu fjerner Netflix hans navn

Netflix har taget en beslutning om at fjerne Shia LaBeoufs navn fra den kommende Netflix-film 'Piece of a woman'.

Den forhenværende 'Transformer'-stjernes navn er blevet udeladt fra streamingtjenestens filmoversigt, hvor der står, hvilke skuespillere der optræder i filmen.

Det skriver det amerikanske medie People.

Netflix fjerner LaBeoufs navn, efter han i midten af december blev sagsøgt for flere gange at have været voldelig, truet med vold og at have misbrugt sin ekskæreste sangeren FKA Twigs med det borgerlige navn Tahliah Barnett seksuelt.

Flere stjerne var ude og bakke op om FKA Twigs. Heriblandt sangeren Sia, der kaldte ham en patologisk løgner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

FKA twigs fik opbakning fra Sia, der i et Twitter-opslag skrev, at Shia LaBeouf fik hende til at være utro med ham, da han påstod, at han var single. Foto: Ritzau Scanpix

People har forsøgt at få en kommentar fra Netflix, men det er ikke lykkedes.

I mails til The New York Times skriver Shia LaBeouf, at han ikke har nogen undskyldning for den aggression og alkoholisme, han døjede med. Her acceptere han samtidig at blive stillet til ansvar for, hvad han har gjort.

Netflix promoverer i øjeblikket filmen, der har premiere på streamingtjenesten 7. januar og udover Shia LaBeouf har 'The Crown'-skuespilleren Vanessa Kirby i hovedrollen.

Kirby er blevet rost til skyerne for sin rolle i filmen, hvor hun spiller en sørgende mor, der mister barnet under fødslen. Hun har blandt andet Volpi Cup'en for bedste skuespillerinde ved den internationale filmfestival i Venedig, der er verdens ældste filmfestival.

