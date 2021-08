Sagsøges for 25 millioner dollars

Siden 'Real Housewives of Beverly Hills'-stjernen Erika Jayne og hendes eksmand, advokat Tom Girardi, sidste år meldte ud, at de skulle skilles, har problemerne stået i kø for det amerikanske kendispar.

Kort efter blev parret ramt af beskyldninger om svindel, da advokatfirmaet Edelson PC sagsøgte realitystjernen og hendes eksmand og beskyldte dem for at have stjålet penge fra en række familier til 189 personer, der i 2018 døde i et flystyrt.

I foråret kom det frem, at 82-årige Tom Girardi var blevet ramt af Alzheimers Sygdom.

Og nu ser det altså ud til, at Erika Jayne må til lommerne i forbindelse med et nyt sagsanlæg.

Ifølge blandt andre TMZ og People er den 50-årige sanger, skuespiller og realitystjerne nemlig nu blevet sagsøgt for det astronomiske beløb 25 millioner dollars, hvilket svarer til omtrent 157,5 millioner danske kroner.

Ifølge sagsanlægget har Erika Jayne været vel vidende om, at hendes mands advokatfirma var på randen af konkurs, samtidig med at hun har ladet firmaet betale for sin dyre livsstil i 12 år.

Det samlede beløb på 25 millioner dollars skal hun nu ifølge sagsanlægget betale tilbage.

Der har ikke været stille omkring Erika Jayne og Tom Girardi, siden de annoncerede deres skilsmisse. Foto: imageSPACE/Ritzau Scanpix og Matt Baron/Shutterstock

Hverken Erika Jayne eller hendes advokat har endnu kommenteret sagen.

Erika Jayne har som skuespiller medvirket i flere film og tv-serier - heriblandt 'Law & Order' og 'Sharknado: The 4th Awakens'. Desuden har hun som sanger leveret flere hits som 'Roller Coaster' og 'Stars', mens hun også har medvirket i den amerikanske version af 'Vild med dans'.

Hun og Tom Girardi blev gift i 1999, efter de havde mødt hinanden på en restaurant, hvor Erika arbejdede, og Tom ofte var gæst. De har ingen børn sammen, men Erika Jayne har en søn fra et tidligere ægteskab.