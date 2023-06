Sagsøges for voldtægt: 'Han bedøvede mig'

Bill Cosby er igen genstand for medieopmærksomhed på grund af beskyldninger om voldtægt, denne gang fra den tidligere Playboy-model Victoria Valentino

Listen over kvinder, der har beskyldt den tidligere så succesfulde skuespiller Bill Cosby for voldtægt, vil nærmest ingen ende tage.

Nu rammes den 85-årige fallerede stjerne igen af et søgsmål på grund af anklager om voldtægt. Denne gang er det den tidligere Playboy-model Victoria Valentino, der sagsøger Cosby.

Victoria Valentino, der også tidligere har fremsat anklager mod Cosby, forklarer ifølge TMZ i retsdokumenter fra sagen, at hun blev voldtaget af Bill Cosby tilbage i 1969.

Ifølge Valentino mødte hun Cosby flere gange op til den dag, voldtægten angiveligt fandt sted. På dagen havde Bill Cosby tilbudt at betale for en spabehandling til Valentino og hendes veninde og efterfølgende inviteret dem på middag.

Her puttede han ifølge Victoria Valentino bedøvende piller i deres drinks, og i stedet for at køre dem hjem, som han havde lovet, kørte han dem til sit kontor.

Victoria Valentino har også tidligere rettet anklager mod Bill Cosby. Hun var med, da han i 2018 blev idømt en fængselsstraf på tre-ti års fængsel for voldtægt. Foto: Mark Makela/Ritzau Scanpix

Flere overgreb

På kontoret kæmpede Victoria Valentino for at holde sig vågen, og i sin bedøvede tilstand blev hun flere gange udsat for overgreb af Cosby, forklarer hun i retsdokumenterne ifølge TMZ.

Han tvang først sin penis ind i hendes mund og efterfølgende forgreb han sig på hende vaginalt, forklarer hun.

Andrew Wyatt, som er talsperson for Bill Cosby, maner dog ifølge TMZ til besindighed.

'Medierne skal træde varsomt, når det kommer til Victoria Valentino, for hun har ændret sine beskyldninger om seksuelt overgreb begået af hr. Cosby 10-15 gange', udtaler han.

Han anklager samtidig systemet for at have fejlet, når det kommer til de vedvarende anklager mod hans klient.

'Det her er større end Bill Cosby. Det er et angreb mod enhver sort succesfuld mand i USA, som Lebron James, Will Smith og præsident Obama', skriver han.

