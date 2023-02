Sagsøgt af barnepigen

Da Jason Sudeikis og Olivia Wilde i 2020 blev skilt, var det ikke uden problemer.

Retsdokumenter viste blandt andet at parret langt fra var enige om, hvem der skulle have forældremyndigheden over deres to børn.

Selvom parret ikke længere er sammen, er de dog nu indblandet i flere uenigheder - denne gang med deres tidligere barnepige.

Ericka Genaro, som i en periode var ansat af parret til at passe børnene, sagsøger dem nemlig over en usaglig opsigelse, skriver NBC.

Bad om fri: Blev fyret

Ericka Genaro forklarer, at hun, efter parrets brud, følte sig presset til at vælge side, og at hendes opgaver voksede eksponentielt Faktorer, der forårsagede en emotionel belastning, fortæller hun.

Efter at hun splittede op med Jason Sudekis i 2020, begyndte den populære skuespillerinde Olivia Wilde at date Harry Styles. De gik dog fra hinanden i slutningen af 2022. Foto: Ritzau Scanpix

Hendes psykolog henviste hende derfor til en Osteopat, der anbefalede, at hun tog tre dages sygeorlov, hvor hun ikke måtte være i kontakt med kendisparret.

Annonce:

Ericka Genaro påstår nu i et civilt søgsmål, at hun blev fyret, da hun informerede Jason Sudekis om sit behov for en sygeorlov.

Det er ikke første gang, at barnepigen fortæller om sin ansættelse. Jason Sudeikis og Olivia Wilde har tidligere været nødsaget til at komme med en udmeldinger på baggrund af hendes udtalelser.

'Som forældre er det utroligt oprørende at se, at vores børns tidligere barnepige kommer med sådanne falske og skandaløse beskyldninger mod os offentligt', skrev parret i en fælles udmelding til Daily Mail i oktober 2022.