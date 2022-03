Sagsøgt: Din løgner!

Familiestriden på de kongelige rækker i Storbritannien har ingen ende at tage.

Nu er Meghan Markles halvsøster Samantha ude med riven, fordi hun er rasende over, at den britiske hertuginde angiveligt har løjet i et interview, hun og prins Harry gav Oprah Winfrey for næsten et år siden.

Ifølge retsdokumenter, som Page Six og TMZ har fået fingrene i, hævder Samantha, 57, at Meghan, 40, fremsatte 'falske og ondsindede udtalelser' under det pågældende interview med Winfrey.

Krænket på sin ære

Anklagerne stopper ikke her.

Samantha påstår ligeledes, at halvsøsteren har løjet om at være enebarn, ligesom Meghan har løjet om tidsrammen for, hvornår de to sidst så hinanden.

'Det er æreskrænkende, når der hentydes, at sagsøger ikke havde noget som helst forhold til sin søster Meghan, og at hun skal have skabt en lukrativ karriere ved at sælge falske historier til tabloidmedier og tv-programmer, når hun intet ved om sagsøgtes barndom,' står der i sagens dokumenter.

Meghan Markle er tidligere film- og tv-skuespiller og har blandt andet spillet med i 'Suits'. Foto: NUNN SYNDICATION LIMITED 2017

Samantha er også rimelig utilfreds med den måde, hvorpå de to søskendes far, Thomas Markle, er blevet fremstillet i medierne på baggrund af Meghan Markles udtalelser om ham.

Hertuginden bliver blandt andet beskyldt for at have vildledt offentligheden med hensyn til Thomas' fravær under det royale bryllup i 2018.

'Hr. Markle blev ramt af to hjerteanfald i ugerne før Meghan Markles bryllup i maj 2018 på grund af stress i forbindelse med det kongelige bryllup, den konstante jagt og chikane fra paparazzier og andre medier og foruroligende tekstbeskeder, han modtog fra Meghan Markle og prins Harry,' lyder det i retsdokumentet.

Samantha ønsker derfor 506.000 kroner i erstatning samt at få dækket udgifterne til retssagen.

Ifølge Meghan Markles advokat, Michael Kump, er der ikke noget at komme efter for den rasende halvsøster.

'Denne grundløse og absurde retssag er blot en fortsættelse af et mønster af forstyrrende adfærd. Vi vil give det den mindst nødvendige opmærksomhed, hvilket er alt, hvad det fortjener,' skriver han i en pressemeddelelse til TMZ.