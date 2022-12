Sagsøgt efter bizar pony-prank

Det har haft psykiske konsekvenser for en intetanende håndværker, at Johnny Knoxville lavede en prank på ham. Derfor har han nu sagsøgt Jackass-stjernen

Johnny Knoxville har været igennem det før, og nu er den gal igen. Jackass-stjernen er blevet sagsøgt.

Det viser retsdokumenter, som TMZ er i besiddelse af.

Sagsøgeren er ifølge dokumenterne Khalil Khan, der er freelance-håndværker gennem en app, hvor man kan hyre folk til at lave ting i hjemmet.

Khan blev hyret af en mand - der ifølge ham var en skuespiller - til at lave en kontakt til en lysdæmper. Så snart han påbegyndte arbejdet, gik strømmen ud, og en pige på omkring ti år dukkede op. Hun var ifølge Khan også skuespiller, og hun beskyldte ham for at dræbe hendes pony, der lå i respirator og døde, da strømmen gik ud.

Han fortæller videre i dokumenterne, at han efterfølgende blev ført ind i et rum, hvor der tilsyneladende lå en ægte pony - og herefter tog pranken yderligere fart.

Beskyldt for kokainbesiddelse

Khan fortæller, at han kunne se sin bil blive slæbt væk af nogle mænd, og da han begyndte at ringe til politiet, fortalte mændene ham, at han ville komme i problemer på grund af den kokain, der lå i bilen.

Selv afviste en rystet Khan at kende noget som helst til kokain - heller ikke da en af mændene kunne fremvise en pose med hvidt pulver.

Til sidst kunne han dog ånde lettet op, da Johnny Knoxville dukkede op og fortalte, at det hele bare var en prank. Jackass-stjernen sagde, at det hele havde været for sjov, og han tilbød ham penge for at medvirke.

Det takkede Khan dog nej til. Han kunne bestemt ikke se det sjovt i noget af det, og han mener, at oplevelsen har påvirket ham psykisk og givet ham angst, ligesom det kan have forretningsmæssige konsekvenser for ham.

Derfor vil han altså nu en tur i retten.

Johnny Knoxville har endnu ikke reageret på sagen.