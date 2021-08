Sagsøgt for at have misbrugt 12-årig

Musikeren Bob Dylan er blevet sagsøgt for at have misbrugt en 12-årig pige i 1965

En sag fra 1965 er kommet frem i lyset, hvor Bob Dylan angiveligt skulle have misbrugt en 12-årig pige.

Den legendariske musiker er således blevet sagsøgt for at have givet pigen stoffer og alkohol, inden han forgreb sig på hende. Ifølge Page Six skete det i hans Chelsea Hotel-lejlighed.

Angiveligt skulle Bob Dylan have brugt sin stjernestatus til at vinde pigens tillid som en del af sin plan om at forulempe og seksuelt misbruge hende, fremgår det af retsdokumenter fra Manhatten Supreme Court.

Kvinden, der har sagsøgt musikeren, kaldes i dokumenterne JC.

Anklagen, der blev indgivet fredag, hævder, at forulempelsen har fundet sted i seks uger mellem april og maj i 1965. Ifølge sigtelsen skal han også have truet hende med fysisk vold, hvilket har sat dybe spor.

Af sagsdokumenterne fremgår det således, at kvinden efterfølgende har lidt af depression, en følelse af skam og angst af permanent karakter, hvilket har resulteret i, at hun ikke er i stand til at varetage almindelige aktiviteter i dagligdagen.

JC's advokat, Daniel Isaacs, fortæller til The Post, at sagsdokumenterne taler for sig selv, og dermed har han ikke yderligere kommentarer til sagen.

Bob Dylan selv har endnu ikke kommenteret på sagen.