Sagsøgt for en million

Dua Lipa er blevet sagsøgt for at have brudt ophavsretten på nogle paparazzi-billeder

Den britiske sangerinde Dua Lipa er blevet sagsøgt for 150.000 dollars. Det svarer til lidt under en million danske kroner - nærmere bestemt 940.000 kroner.

Dua Lipa er nemlig anklaget for at have brudt ophavsretten til et paparazzi-billede af sig selv, som hun har delt på sin Instagram-profil.

Det fremgår af retsdokumenterne.

Erstatning

Det er Integral Images Inc., som har rettighederne til billedet, der har sagsøgt sangerinden og kræver en erstatning på 150.000 dollars for uretmæssig brug af billedet.

Samtidig hævder de, at Dua Lipa har profiteret ved at bruge billedet, eftersom hendes sociale medier bliver brugt til at markedsføre hendes musik.

Det omdiskuterede billede blev taget 3. februar 2019 i en lufthavn, hvor sangerinden var på vej ind i et fly iført en stor hat.

Fire dage efter billedet blev taget, delte 'Break My Heart'-sangerinden billedet på sin profil. Senere er det dog blevet slettet.