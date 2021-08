Sagsøgt for gigantisk millionbeløb

Kendall Jenner er blevet sagsøgt for kontraktbrud, og det kan ende med at blive en dyr affære

11 millioner kroner.

Så mange penge risikerer realitystjernen og modellen Kendall Jenner at skulle betale, efter det italienske modebrand Liu Ju har sagsøgt hende for kontraktbrud.

Ifølge virksomheden skulle kontraktbruddet være sket, da Kendall Jenner ikke dukkede op til en planlagt fotografering i forbindelse med, at hun skulle være model for deres nye tøjkollektion.

Det skriver E! News, der har adgang til retsdokumenterne, der er blevet indleveret i forbindelse med søgsmålet.

Ifølge dokumenterne skulle kampagnebillederne for Liu Ju have givet modellen en indtjening på 1,5 millioner dollars svarende til seks millioner kroner - plus 20 procent i serviceafgift.

Liu Ju hævder dog, at Jenner kun mødte op til første fotografering med modehuset i sommeren 2019, hvorefter hun fik udbetalt 1,35 millioner dollars. Anden del af fotograferingen skulle så foregå i London i marts 2020, men blev udsat grundet pandemien.

Nægtet at handle i god tro

I søgsmålet hævder modehuset dog, at Jenner efterfølgende stoppede med at svare, når de foreslog nye datoer for fotograferingen, og at de har advaret hende flere gange om, at hun var ved at bryde deres aftale.

Derfor hævder firmaet nu også, at de har tabt store summer penge.

'Fordi Jenner har nægtet at handle i god tro, blev Liu Jo tvunget til at finde erstatningsmodeller og omstrukturere hele vores fotografering i forår/sommer 2021, og det har haft store økonomiske konsekvenser for Liu Jo', lyder det i søgsmålet.

Kendall Jenners management afviser anklagerne. Foto: Richard Young/Shutterstock

Uden grund

Kendall Jenner har endnu ikke selv kommenteret søgsmålet, men hendes management, The Society Management, har på vegne af hende afvist, at der er noget om snakken.

'Dette søgsmål er uden grund. Managementet har, på vegne af Kendall Jenner, kontinuerligt tilbudt Liu Jo alternative datoer og steder at opfylde aftalen, som vi blev nødt til at udsætte grundet coronapandemien', skriver de og fortsætter:

'Kendall har været villig og har tilbudt at fuldføre tjenesten for at respektere sine forpligtelser'.

I 2018 havde Kendall Jenner ifølge Forbes en årsindtægt på 22,5 millioner dollars svarende til 140 millioner danske kroner. Det har gjort hende til en af verdens bedst betalte modeller.