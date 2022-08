Sagsøgt: 'Fysisk og psykisk smerte'

Kim Kardashian tjener styrtende på sit opstrammende shapewearbrand, 'Skims'

Sidste år kunne Kardashian eksmepelvis prale af, at hun på 60 sekunder kunne rive 6,4 millioner kroner hjem på et samarbejde mellem sit eget undertøjsselskab, Skims, og det italienske modehus Fendi.

Men nu har Kim Kardashian fået sig en vældig utilfreds kunde.

En kvinde har nemlig sagsøgt mærket, fordi hun mener, at den kropstape, hun købte, rev hendes hud op.

I søgsmålet står der blandt andet, at tapen er 'direkte ansvarlig for den fysiske og psykiske smerte', som hun var udsat for. Det fremgår af retsdokumenter, som kendismediet TMZ har fået aktindsigt i.

Kim Kardashian har ikke selv kommenteret sagen, men en repræsentant for Skims udtaler, at tapen, som kvinden har købt, ikke er købt hos Skims - men derimod på Amazon.

Kim Kardashian har undertøjsvirksomheden 'Skims', som hun tjener styrende på. Foto: Rtzau Scanpix

- Vi tager feedback fra vores kunder meget alvorligt. Efter omhyggeligt at have gennemgået klagen har vi opdaget, at kunden købte, hvad der ser ud til at være forfalsket tape, fra Amazon, som ikke er en autoriseret eller officiel forhandler af Skims-produkter, lyder det fra repræsentanten, der ligeledes fortæller, at der er mange falske Skims-produkter på nettet.

Rasende

Det er ikke ligefrem første gang, at Kim Kardashians 'Skims' er i modvind. Tidligere i år blev Kim Kardashian anklaget for 'forfærdelig photoshop' på især Tyra Banks' billeder i en kampagne for netop Skims.

Ligesom også Kim Kardashian i 2021 blev sagsøgt af syv personer, der tidligere har arbejdet under hende, fordi deres arbejdsvilkår ifølge dem selv har været kritisable.

Ifølge Forbes er Kim Kardashian dollarmilliardær. Hvilket med andre ord vil sige, at hun er god for mindst 6,2 milliarder kroner, så hendes formue skulle kunne klare en retsag eller to.

