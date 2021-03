Sagsøgt igen

Sidste år udkom Mariah Careys erindringer i bogen 'The Meaning of Mariah Carey', og den er absolut ikke faldet i god jord hos sangerens søskende.

Ifølge USA Today har hendes bror Morgan onsdag lagt sag an mod hende på baggrund af påstande, der fremkommer i bogen.

Søgsmålet kommer til offentlighedens kendskab blot en måned efter, at søsteren Alison sagsøgte Mariah Carey for 1,25 millioner dollars.

Mariah Carey sagsøgt for millioner

I retsdokumentet, som USA Today er i besiddelse af, kaldes flere påstande i Mariah Careys bog for 'falske' og 'æreskrænkende'.

Spiller offerkortet

Der henvises særligt til en passage i hendes bog, hvor hun beskriver et slagsmål, broren havde med deres far.

'Hendes forsøg på fejlagtigt at fremstille sagsøger som lige så voldelig som deres far og hendes efterfølgende kommentar om politiets forhold til sorte personer var kun begyndelsen på den sagsøgte, Mariah Careys, forsøg på at gøre sagsøger til en skurk, at spille offerkortet og indynde sig hos Black Lives Matter-bevægelsen,' står der i dokumentet.

Broren hævder, at bogen har skadet både hans ry og hans forretninger. Han kræver ikke noget bestemt beløb i erstatning, men blot at få rettens ord for, at påstandene om ham er falske.

Foruden Mariah Carey er hendes medforfatter Michaela Angela Davis, forlaget Macmillan Publishing Group og forlaget Andy Cohen Books sagsøgt.

Ingen af dem har ønsket at kommentere søgsmålet over for USA Today.