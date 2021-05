Sagsøgt: Ingen løn eller frokostpauser

En dygtig realitykendis og en dårlig chef.

Det er det indblik, man får, når man læser de syv sagsøgeres klage, der nu skal for retten i Los Angelses. En klage, som Daily Mail er i besiddelse af.

Ifølge søgsmålet har de syv kollegers tidligere chef Kim Kardashian overtrådt adskillige love, mens de arbejdede for superstjernen i hendes 366 millioner dollars dyre villa.

En talsmand for verdensikonet har udtalt til Page Six, at Kim Kardashian ikke har haft noget som helst med hverken betaling af løn til medarbejderne eller deres arbejdsvilkår at gøre.

- Arbejderne, der er tale om, er blevet ansat og betalt af et selvstændigt firma, som Kim Kardashian ikke har kontrol over, lyder det fra talsmanden.

- Kim har aldrig undladt at betale en arbejder. Hun betaler altid, og det gør hun med glæde.

Fra venstre: Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kris Jenner og Kylie Jenner. Noget af holdet bag 'Keeping Up With the Kardashians'. En serie, der har kørt i over et årti. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Underbetaling og fyring på stedet

Men historierne fra de syv arbejdere, som alle står frem med navn, fortæller en anden virkelighed.

Kardashian har ifølge dem med vilje snydt i skat, ikke udbetalt løn og ikke givet arbejderne lov til at holde pause eller frokost. I dokumentet står der blandt andet således:

'Arbejderne blev ikke betalt på de rigtige tidspunkter, fik ikke frokostpauser, fik ikke betaling for overarbejde eller for deres normale arbejdstimer'.

Andrew Ramirez, som er en af de tidligere ansatte, gik ifølge ham selv til Kim Kardashian og konfronterede hende med arbejdstagernes dårlige vilkår. Han fortæller, at det var her, 'Keeping up With The Kardashians'-kendissen fyrede ham på stedet.

Hvad der er op og ned, og hvornår Kim Kardashian skal for retten, vides ikke endnu.

