Samantha Fox endelig gift

De har ventet og ventet og ventet, men lørdag skete det endelig.

Samantha Fox kunne langt om længe sige ja til sin forlovede, Linda Olsen, som hun nu kan kalde sin kone.

56-årige Fox og norske Olsen skulle have være gift for længe siden, men som med så meget andet satte cononapandemien en stopper for festlighederne.

Efter to år som forlovede blev de endelig gift i weekend i ved en bryllupsceremoni i Essex udenfor London. Det skriver Metro.

80'er-ikonet og den tidligere glamourmodel Samantha Fox, der i 1986 lagde verden ned med hittet 'Touch Me', mødte Linda Olsen i 2016. Bare et år tidligere mistede hun sin daværende kæreste, Myra Stratton, der døde af kræft.

Frygtede kræft

Det er bare få dage siden, at Fox fortalte, at hun selv frygtede, at hun var blevet ramt af kræft.

Til Metro fortalte hun, at en scanning viste en knude i halsen, og det ramte hende hårdt.

- Da jeg så det på skærmen, tænkte jeg: 'åh gud, det er ikke normalt'. Den så virkelig stor ud. Man tænker på kræft i halsen med det samme, fortalte hun til mediet.

Lægen var heller ikke i tvivl om, at de skulle reagere hurtigt.

- Lægen sagde, at den skal fjernes så hurtigt så muligt. 'Det er måske intet, men måske er det ikke,' sagde Samantha Fox.

Det var problemer med stemmen, der i første omgang fik Samantha Fox til at søge læge for at få undersøgt sin hals.

