Sandheden om brutal tv-død

Der gik et sug igennem mange fans af hitserien 'Vikings', da Lagertha led en brutal død - stukket ihjel af sin stedsøn Hvitserk.

Som en af seriens bærende karakterer siden begyndelsen i 2013, var Katheryn Winnick med til at definere hitshowet indtil det blodige farvel i regnen.

Men faktisk var det nær sket, at hun havde forladt serien langt før. Det fortæller Katheryn Winnick i et interview med nme.com, hvor hun forklarer, at det hele tiden lå i kortene, at hun skulle skrives ud af serien.

- Jeg var ikke oprevet, da jeg hørte, at de skrev mig ud. Vi havde talt om det i noget tid, og hvis jeg følte noget, så var det mere: 'Hvornår skal det ske?', siger Katheryn Winnick til musiksitet.

Fanget i eksplosiv elskovs-sandwich

'Vikings' nåede at få seks sæsoner, inden den sidste økse blev kastet 30. december sidste år. Og Winnick fortæller, at der blev indgået særaftaler for at beholde hende helt frem til sjette sæson.

- Jeg troede, jeg ville ryge ud i fjerde sæson, hvor serien kom til at handle mere om Ragnars sønner, men de overbeviste mig om at blive ved at tilbyde mig at instruere et afsnit. Jeg ville virkelig gerne instruere, og jeg ønskede ikke selv at optræde i det afsnit, jeg instruerede, så det var tid til at sige farvel. At forlade serien var altid, altid, altid en del af planen, slår hun fast.

Chok: Måtte advare sin mor

Det endte med, at hun instruerede afsnittet 'Valhalla Can Wait', hvor Hvitserk skal bøde for at have dræbt netop Lagertha. Det gav hende en pris ved 'Women's Image Award' for bedste instruktør i film og tv.

'Vikings' er skabt af Michael Hirst og har været den mest sete serie på HBO Nordic i 2020. Katheryn Winnick kan snart opleves i 'Big Sky', der har premiere på Disney+ 23. februar.