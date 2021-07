Sanger er blevet mor for første gang

Den amerikanske sanger og sangskriver Halsey og hendes kæreste Alev Aydin er blevet forældre for første gang.

Det fortæller den 26-årige stjerne i et opslag på sin Instagram-profil, hvor hun deler et billede af den lille familie sammen efter fødslen.

'Taknemmelighed. For den mest sjældne og euforiske fødsel. Drevet af kærlighed', skriver hun til opslaget.

Opslaget er omtrent en time gammelt, og der er allerede tæt på tre millioner følgere, der har liket. Adskillige har også ønsket parret tillykke i kommentarsporet.

'Den smukkeste familie! Tillykke', skriver blandt andre sangeren Olivia Rodrigo efterfulgt af flere hjerte-emojis.

Viser bryst

For omtrent en uge siden vakte Halsey, der har det borgerlige navn Ashley Nicolette Frangipane, opsigt verden over, da hun offentliggjorde coveret for sit kommende album.

Som en hyldest til gravide og kvinder, der har født, viser hun sit ene bryst på billedet.

'Dette billede hylder den gravide krop og kroppen efter fødslen som noget smukt, der skal beundres. Der er stadig lang vej, før vi får udryddet den sociale stigma, der er forbundet med kroppe og amning. Jeg håber, at dette kan være et skridt på vej i den rigtige retning', skrev hun blandt andet til billedet, da hun delte det på Instagram.