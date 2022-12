Sanger hasteindlagt

Julen er blevet en trist omgang for den amerikanske sanger Tamar Braxton

Den amerikanske sanger Tamar Braxton, der er søster til den storsælgende Toni Braxton, ser en kedelig jul i møde.

Det skriver hun på Instagram, hvor hun fortæller, at hun fredag måtte hentes af en ambulance, fordi hun fik vejrtrækningsproblemer.

'Jeg var sammen med mine venner på juleshopping, og dagen efter blev jeg kørt på hospitalet i en ambulance', indleder hun sit opslag, der fortsætter:

'Jeg troede, min tid var kommet og Gud kom for at hente mig hjem. Jeg kunne ikke trække vejret, og det føltes som om, der var ild i mine lunger'.

Den 45-årige sanger blev indlagt på Northside Hospital, hvor hun blev 'mødt af de sødeste sygeplejersker og læger', som hun skriver.

Hun skriver ydermere, at hun er blevet testet, og at lægerne kan konstatere, at hun har raget en slem gang influenza til sig.

'Og lad det være sagt. Det er i min optik værre end covid. Jeg er på fem forskellige former for medicin'.

Hun slutter sit opslag af med fortælle, at hun ligger i isolation og opfordrer sine følgere til at passe på sig selv.