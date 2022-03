Sanger i sorg: 'Et knust hjerte kan aldrig hele'

Westlife-sanger Kian Egans og hustruen, Jodi Albert, har - endnu en gang - mistet et ufødt barn. Nu roser han hende for hendes styrke i den svære tid

Westlife-stjernen Kian Egan, 41, og hans kone, den 38-årige skuespiller Jodi Albert, er i dyb sorg efter en ufrivillig abort.

Torsdag valgte de at dele den triste nyhed på deres respektive Instagram-profiler.

Det er anden gang på tre år, at Jodi Albert ufrivilligt har aborteret. Denne gang var hun ni uger inde i graviditeten, fortæller hun i sit opslag.

Umiddelbart kan opslagets idylliske billede af hende og Kian virke som en grel kontrast til hendes hjerteskærende beretning. Men der er en forklaring.

Jodi Albert skriver nemlig, at hun første gang lagde billedet op på valentinsdag i februar, og at hun efterfølgende fik en kommentar om, at hun så ud til at være gravid.

'Normalt ville jeg være blevet fornærmet, men her tænkte jeg 'ooh, hun gættede rigtigt, og jeg kan næsten ikke vente, til jeg er i 12. uge med at dele vores glade nyhed'. Desværre mistede vi den lille i niende uge', skriver hun videre og forklarer, at tabet er ekstra svært, fordi det er anden gang på tre et halvt år.

'Vi havde tilladt os at være så glade og at drømme om, hvordan vores fremtid ville blive med en ny lille velsignelse i vores familie.'

Jodi Albert forklarer yderligere, at det har været svært for hende at skrive opslaget og dermed dele familiens store, nye sorg. Hun runder det med en kærlighedserklæring:

'Til min mand, som har været min klippe ... du er den mest fantastiske mand. Jeg elsker dig og vores drenge så meget, og jeg er så taknemlig for, hvad jeg allerede har,' skriver hun med henvisning til parrets drenge, tiårige Koa og Zeke på seks år.

Kian Egans opslag på Instagram er noget kortere og primært en varm kærlighedserklæring til den kvinde, han giftede sig med i 2009.

'Jeg har ikke ord, der kan beskrive denne kvinde. Alt, jeg ved, er, at jeg elsker hende af hele mit hjerte. Hun er det stærkeste menneske, jeg kender. Vi har været gennem stor hjertesorg for nylig. Et knust hjerte kan aldrig hele. Jeg elsker dig - min soulmate,' skriver han, der har valgt at lade ordene ledsage af samme billede, som hustruen har valgt.