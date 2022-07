Sanger og tv-vært Adam Wade er død

Onsdag er den tidligere amerikanske sanger og tv-vært Adam Wade død. Han blev 87 år.

Det bekræfter hans kone, Jeree Wade, over for The New York Times.

Konen siger til det amerikanske medie, at Adam Wades død skyldes 'komplikationer i forbindelse med Parkinsons sygdom'.

Adam Wade havde en succesfuld karriere inden for musikken, før han gik ind i tv-branchen. Tilbage i 1961 havde han tre numre i top ti på den amerikanske Billboard-hitliste.

Det var tale om numrene 'Take Good Care of Her', 'The Writing on the Wall' samt 'As If I Didn't Know'.

Adam Wade begyndte i 1975 at være vært for showet 'Musical Chairs' som den første sorte mand nogensinde.

Derudover optrådte amerikaneren i 'Kiss Me Goodbye' i 1982 og tv-serien 'The Super Globetrotters' fra 1979.

Adam Wade efterlader sig sin kone, Jeree Wade, som han var gift med i 33 år. De har sammen børnene Jamel Wade på 61 år og 64-årige Patrice L. Wade.

Wade efterlader sig også sønnen Sheldon W. Wade på 65 år, som han har med sin første kone, Kay A. Wade.