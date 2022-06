Sanger skal giftes med bodybuilder

Den britiske sanger Olly Murs afslører, at han er blevet forlovet med bodybuilder-kæresten Amelia Tank

Den tidligere 'X Factor'-deltager Olly Murs deler en ganske glædelig nyhed.

På Instagram har den 38-årige britiske sanger nemlig postet et billede, hvor han krammer sin kæreste, den 30-årige bodybuilder Amelia Tank, i idylliske omgivelser.

I billedteksten står datoen 04.06.2022, en ring og Tanks navn efterfulgt af et hvidt hjerte. Meget tyder derfor på, at Murs blev forlovet med den knivskarpe bodybuilder lørdag 6. juni.

Olly Murs og Amelia Tank har dannet par siden 2019.

Han arbejder som musiker, danser og tv-vært på talentshowet 'Starstruck', mens Tank er bikinifitness-atlet og personlig træner.

Hadefulde kommentarer

Amelia Tank er muskuløs og toptrimmet, hvilket hun tidligere har fået hadefulde kommentarer for.

For knap et år siden vandt bodybuilderen den britiske bikini-konkurrence 'Pure Elite Pro Competition', og en glad Olly Murs postede efterfølgende et billede af den nykårede vinder på Instagram.

Men efterfølgende blev den 30-årige atlet mødt af mobning. Der blev blandt andet skrevet, at hun så for 'maskulin' ud og lignede en mand.

Det fik sangeren til at tage bladet fra munden og forsvare sin bedre halvdel mod de hadefulde kommentarer.

- Desværre har folk i den verden, vi lever i, en platform til at skrive ubehagelige ting, sagde Murs til The Sun på daværende tidspunkt.

- Det må være deres egen usikkerhed, der gør, at de skriver de her ting, fordi de aldrig selv vil kunne få sådan en krop, understregede han.

Olly Murs og Amelia Tank har i skrivende stund ikke løftet sløret for, hvornår de har planer om at blive gift.