Sangerinde beskyldes for børnemishandling

Et billede på den amerikanske countrystjerne Jessie James Deckers Instagram fik folk til at gå amok

Den amerikanske countrysangerinde Jessie James Deckers postede et feriebillede af sine tre små børn på stranden.

Og så gik internettet fuldstændig amok.

For de tre små børn har nemlig alle tydelige mavemuskler, og det gik bestemt ikke ubemærket hen.

'Børnemishandling. Du træner ikke børn så hårdt. Du burde vide bedre. Utilgiveligt' skrev en til opslaget, der har over 4.000 kommentarer.

'Det er frygteligt' skriver en anden under billedet, hvor også flere beskylder Jessie James Deckers for at have photoshoppet mavemusklerne ind på hendes børn.

Og noget tyder på, at de mange kommentarer blev for meget for Deckers, der er gift med den tidligere NFL-spiller Eric Decker. Hun gik nemlig til tasterne og lavede et nyt opslag - denne gang en video - på Instagram, hvor hun kommenterede på det massive had og forsvarede sig selv.

'Jeg havde ikke planlagt at gå ind i den her', indleder stjernen sit opslag, der fortsætter:

'At blive beskyldt for at photoshoppe mavemuskler på vores børn (jeg kan ikke lade vær med at grine) og for at have overtrænet dem har fået mig til at tænke på, hvor bizar vores verden er blevet, når det kommer til kroppen, og hvad der er normalt og ikke er' skriver sangerinden videre.

Hun understreger i opslaget, at det genetik og fordi hendes børn dyrker massere af sport, at de ser ud, som de gør. Hun fortæller blandt andet, at Vivianne er elitegymnastik.

'Lad os ikke vælge, hvad vi normaliserer med hensyn til kroppe og acceptere alle mennesker og børn' skriver hun vider.