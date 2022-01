Sangerinden bag 1960'er-hittet Be My Baby er død

Ronnie Spector, der i 1960'erne havde hittet 'Be My Baby' med pigegruppen The Ronettes, er død. Hun blev 78 år.

Det oplyser hendes familie, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Da bandet i 2007 blev optaget i Rock and Roll Hall of Fame genkaldte Keith Richards fra The Rolling Stones sig en koncert sammen med The Ronettes.

- De rørte mit hjerte lige på stedet, og de rører det stadig, sagde guitaristen.

I en alder af 25 år blev Ronnie i 1968 gift med den berygtede producer Phil Spector. Parret blev skilt i 1974.

Både under og efter ægteskabet fortalte Ronnie Spector om, hvordan hun havde været udsat for vold fra Phil Spector, som i 2009 blev fængslet for drab.

- Som jeg har sagt mange gange, mens han var i live, så var han en fremragende producer, men en modbydelig ægtemand, sagde hun, efter at Phil Spector i 2021 døde.