Sangstjerne i sorg: Bærer brorens kiste

Lørdag 15. juli fik den irske popsanger Ronan Keating en tragisk nyhed.

Ronans bror Ciaran havde været ude for en alvorlig bilulykke og havde mistet livet som følge af sine skader.

Ciaran kørte i bil med sin kone, Ann Marie, for at se deres søn Ruairí spille fodbold i den bedste irske række for Cork City FC.

Men inden de nåede så langt, stødte de sammen med en modkørende bil. Ann Marie overlevede, men Ciarans skader var så fatale, at han mistede livet på stedet.

Ciaran Keating og Ronan Keating er to ud af en søskendeflok på fire, som alle var til stede til Ciarans mindehøjtidelighed, hvor de sendte deres familiemedlem afsted på rette vis.

Foto: Oliver McVeigh/Ritzau Scanpix

Rørende hyldest til den afdøde

Ifølge Mirror var der planlagt en rørende hyldest til den afdøde bror under ceremonien i St Patrick's-kirken i Louisburgh. Her sang Ronan og Ciarans tre børn, Conall, Ruairí og Aisling Ronan, den tåreindgydende sang 'This Is Your Song'. Sangen kom til verden, da Ronan Keating for omkring 25 år siden mistede sin mor.

Den tidligere Boyzone-sanger sagde også et par ord til de fremmødte sørgende i kirken, hvor han lovpriste Ciaran og Ann Marie, deres sønner og den måde, de som efterladte har håndteret tabet af deres far og mand.

Foto: Oliver McVeigh/Ritzau Scanpix

De kondolerende hilsner er siden ulykken også væltet ind til den sørgende Keating-familie. Repræsentanter fra Cork City FC, hvor Ruarí Keating, Ciarans søn spiller, mødte talstærkt op til begravelsen og har også været ude med en rørende pressemeddelelse oven på tabet af spillerens far.

Ronans tidligere 'Boyzone'-kollega Keith Duffy var også med til begravelsen.

Den anden bil, der var involveret i ulykken, havde to mandlige passagerer. Føreren af bilen modtager stadig behandling for 'alvorlige skader', mens den anden ligeså er sengeliggende på samme hospital.