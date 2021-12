Sangstjerne på mandejagt

Det er kun tre måneder siden, at sangeren Jessie J og kæresten Max Pham gik fra hinanden.

Men 33-årige Jessie J ligger ikke på den lade side. Hun er allerede mere end klar på at finde kærligheden på ny.

Det oplyser hun i en ny video, hun har lagt på Instagram, hvortil hun skriver:

'De siger, at du finder dit livs kærlighed, når du ikke kigger'.

'Så boom... Jeg lader som om, at jeg kigger den anden vej. Og så kan du bare (hvem du end er) bare snige dig ind på mig. Det må gerne ske snart', skriver Jessie J, der blandt andet står bag sange som 'Do It Like a Dude', med et glimt i øjet.

I sidste måned kunne Jessie J fortælle, at hun havde mistet sit ufødte barn. Foto: Ritzau Scanpix

Stor respekt

Jessie J og Max Pham gik fra hinanden i oktober efter at have dannet par i syv måneder. Et brud Jessie J begrundede med, at forholdet havde udviklet sig mere i en venskabelig retning.

'Vi har begge stor respekt og kærlighed til hinanden. Det var bare ikke rigtigt set med romantiske briller, så vi besluttede begge at blive venner i stedet.'

Så sent som i sidste måned delte Jessie J den triste nyhed, at hun havde mistet sit ufødte barn. Et barn hun havde valgt at få alene.