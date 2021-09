Sarah Harding død af kræft

Sangerinden Sarah Harding fra den engelske popgruppe Girls Aloud er død.

Det bekræfter hendes mor, Marie, i et rørende opslag på Sarah Hardings Instagram-profil.

'Det er med stor sorg, at jeg i dag kan dele nyheden om, at min smukke datter Sarah desværre er død', skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Mange af jer kender til Sarahs kamp mod kræft, og at hun kæmpede så hårdt imod sin sygdom indtil det sidste', skriver hun videre.

Ifølge Sarah Hardings mor døde Sarah Harding søndag.

'Hun sov stille ind her til morgen. Jeg vil i den forbindelse gerne takke alle for deres fantastiske støtte de seneste år. Det betød hele verden for Sarah, og det gav hende styrken til at vide, at hun var elsket', skriver hun og fortsætter:

'Jeg ved, at hun ikke vil huskes for sin kamp mod denne her frygtelige sygdom. Hun var en lysende, klar stjerne, og jeg håber, at hun vil blive husket for det i stedet', afslutter hun opslaget.

Sarah Harding blev diagnosticeret med brystkræft for et år siden. Hun blev siden opereret og fik kemo.

Lægerne fandt dog undervejs endnu en kræftsvulst og konstaterede, at kræften havde spredt sig til ryggen. Sarah Harding blev hurtigt klar over, at hendes liv ikke stod til at redde, og at hun ville komme til at dø af sin kræftsygdom.

'Jeg vil ikke have en præcis prognose. Jeg forstår ikke, hvorfor nogen kunne tænke sig det. At være så komfortabel og smertefri som muligt er det, der er vigtigt for mig nu', skrev hun i den forbindelse i sin bog 'Hear Me Out'.

Sarah Harding kæmpede bravt mod sin kræftsygdom, men hendes liv stod ikke til at redde. Foto: Mike Marsland/Getty Images

Her forklarede hun også, at lægerne mente, at hun havde fejret sin sidste jul.

Gennembrud i popgruppe

Sarah Harding fik sit gennembrud i 2002 som medlem af popgruppen Girls Aloud, der var et produkt af det britiske tv-show 'Popstars: The Rivals'.

Girls Aloud opnåede enorm popularitet i Storbritannien og havde 20 singler i træk, som gik ind på top ti på hitlisten - fire gik helt til tops.

Bandet blev opløst i 2013, men havde angiveligt planer om at lade sig gendanne.

Sarah Harding har også arbejdet som skuespiller og model.