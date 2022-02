Savnet skuespiller fundet død

Efter en større eftersøgning er den amerikanske tv-skuespiller Lindsey Pearlman fredag lokal tid blevet fundet død.

Hun blev 43 år.

Det oplyser Los Angeles Police Department.

Skuespilleren har været savnet siden søndag 13. februar, hvor hun ikke kom hjem som planlagt, og fredag meddelte politiet så de tragiske nyheder om, at de har fundet hende død.

'I dag omkring klokken 08.30 reagerede politiet i Hollywood-området på et radioopkald angående en efterforskning af en død person på Franklin Avenue og North Sierra Bonita Avenue. Politiet i Los Angeles har siden bekræftet, at personen er Lindsey Erin Pearlman. Dødsårsagen vil blive fastlagt af retsmedicineren', lyder det i en officiel udtalelse fra politiet.

Området, hvor skuespilleren blev fundet, er et populært område at klatre og vandre, men hvorfor den 43-årige skuespiller befandt sig i området, er endnu ikke meldt ud.

'Jeg er knust'

Også Pearlmans kusine, Savannah Pearlman, der undervejs har bedt offentligheden om hjælp til at finde sin kusine, har bekræftet de tragiske nyheder.

'Jeg er meget ked af at måtte meddele, at de har fundet Lindsey, og det var for sent. Jeg har ikke andre oplysninger omkring stedet eller omstændighederne', lyder det.

Dødsårsagen er endnu ikke blevet offentliggjort. PR-foto

Også Lindsey Pearlmans mand har delt en opdatering i forbindelse med skuespillerindens alt for tidlige død.

'Politiet har fundet Lindsey. Hun er død. Jeg er knust. Jeg vil dele mere senere, men jeg vil takke alle for deres kærlighed og ihærdighed og samtidig bede jer alle om at respektere familiens privatliv', skriver Vance Smith.

Det var søndag 13. februar, at der blev slået alarm, og politiet bad om offentlighedens hjælp til at finde Lindsey Pearlman, efter hun ikke kom hjem som planlagt.

'Pearlman kom ikke hjem, og ingen har set eller hørt fra hende siden, lød det i den forbindelse i en udtalelse fra politeit.

Lindsey Pearlman var blandt andet kendt for sine roller i tv-serier som 'Chicago Justice', 'General Hospital' og 'Empire'.