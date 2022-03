Schwarzenegger med bøn til Putin

- Jeg elsker det russiske folk.

Sådan lyder det indledende fra skuespilleren og politikeren Arnold Schwarzenegger (74) i et opslag på Twitter, som er dedikeret til hans russiske venner samt de russere, der kæmper i Ukraine.

I opslaget har han delt en video, der varer ni minutter, og her henvender han sig direkte til dem for at fortælle dem 'sandheden om krigen'.

- Jeg taler til jer i dag, fordi der er ting, der er blevet holdt fra jer, som I burde vide. Forfærdelige ting (...) Siden jeg var 14 år har jeg ikke følt andet end kærlighed og respekt for folket i Rusland. Styrken og hjertevarmen i det russiske folk har altid inspireret mig, og derfor vil jeg fortælle jer sandheden, lyder det blandt andet i videoen, hvor han fortsætter:

- Jeres regering har fortalt jer, at denne her krig er til for at de-nazificere Ukraine. Det er ikke sandt. Ukraine er et land med en jødisk præsident. En præsident, hvis fars tre brødre alle blev myrdet af nazisterne. Ukraine startede ikke denne krig. Dem med magt i Kreml i Moskva startede denne her krig. Det her er ikke den russiske befolknings krig, lyder det fra Schwarzenegger, der fortsætter med at fortælle om de forfærdelige konsekvenser af krigen - blandt andet det store tab af civile liv - herunder kvinder og børn.

Schwarzenegger opfordrer samtidig de russiske soldater til at droppe krigen og i stedet sprede hans budskab.

- Husk, at 11 millioner russere har familieforbindelser til Ukraine. Hver bombe falder ikke på en fjende, men på en skole, et hospital eller et hjem (...) Jeg beder jer om at forstå den propaganda og den misinformation, I er blevet fortalt. Jeg beder jer om at være med til at sprede sandheden.

Han takker samtidig de tusindvis af russere, der har vist deres protester mod krigen og blandt andet er havnet i fængsel til følge.

- I er mine nye helte. I har det sande hjerte af Rusland, lyder det fra Schwarzenegger.

Taler direkte til Putin

Samtidig beskriver Schwarzenegger også sin medfølelse med det ukrainske folk.

- Nogen blev fortalt, at det ukrainske folk ville hilse på dem (russerne, red.) som helte. Ingenting af det er sandt,' lyder det fra Schwarzenegger, der fortsætter:

- Deres liv, kroppe og fremtid bliver ofret for en meningsløs krig fordømt af hele verden, siger han videre.

Undervejs henvender Arnold Schwarzenegger sig også direkte til den russiske præsident.

- Til præsident Putin siger jeg: Du har startet denne krig. Du leder denne krig. Du kan stoppe denne krig.

