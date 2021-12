Schwarzeneggers vanvittige julegave

Den efterhånden 74-årige action man, Arnold Schwarzenegger, har tjent styrtende med penge som skuespiller, og nogle af pengene er blevet brugt i den gode sags tjeneste denne jul.

På Twitter afslører ’Terminator’ selv, at han ganske enkelt har betalt for 25 nye hjem til hjemløse amerikanske krigsveteraner i Los Angeles.

’Det var fantastisk at spendere lidt tid med vores helte og byde dem velkommen i deres nye hjem’, skriver Arnold Schwarzenegger og tilføjer:

’I dag fejrede jeg julen tidligt’.

Billedet er lagt op den 24, og i USA er det kutyme, at gaverne først åbnes dagen efter.

I et efterfølgende skriv noterer filmlegenden, at ’dette er, hvad julen handler om’.

’I har alle magten til at gøre noget for nogen i denne højtid’, skriver han og fortsætter:

’Det behøver ikke at være en stor ting. Bare giv nogle minutter af jeres tid til at hjælpe andre’.

Dette er, hvad julen handler om, mener Arnold Schwarzenegger. Foto: Ritzau Scanpix

Takker USA

Det er velgørenhedsorganisationen Village for Vets, som står for at opføre husene, der har form af små skurvogne og koster små 66.000 kroner stykket. Her kan veteranerne bo, imens de forsøger at få styr på deres liv.

Arnold Schwarzenegger, der er født i Østrig, fortæller, at det for ham handler om at give noget tilbage til et land, der har givet så meget til ham.

’Jeg har kun skabt og oplevet succes på grund af Amerika. Om det var bodybuilding, forretninger, showbusiness, film, politik eller andet, så har jeg opnået det på grund af Amerika. Så for mig er det altid fantastisk at give noget tilbage’.

