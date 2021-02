Scorede gift mand: Realitystjerne afviser utroskab

Larsa Pippen afviser, at hendes nye flamme, basketballspilleren Malik Beasley, var i et forhold, da de begyndte at se hinanden

Realitystjernen Larsa Pippen, 46, blev i november sidste år spottet hånd i hånd med NBA-spilleren Malik Beasley, hvilket så ud til at skabe problemer privat for basketballspilleren.

Han var nemlig gift med modellen Montana Yao, der på de sociale medier gav udtryk for, at hun var chokeret og skuffet over at se billederne af sin mand med realitystjernen.

Ifølge Montana Yao, 23, kom billederne helt bag på hende, og hun søgte umiddelbart efter om skilsmisse fra 24-årige Malik Beasley. Hun har siden fået stor støtte på de sociale medier, mens det modsatte er sket for Larsa Pippen, som bliver kritiseret for at have spillet en rolle i skilsmissen.

Spottet med 22 år ældre realitystjerne: Nu raser konen

Malik Beasley spiller til daglig hos NBA-holdet Minnesota Timberwolves. Foto: Tony Dejak/Ritzau Scanpix

Den rolle afviser hun dog kraftigt nu. Det sker i Hollywood Unlocked, hvor hun afviser, at det var utroskab fra NBA-spillerens side, da de begyndte at date i november. Ifølge hende var Beasleys forhold til Yao nemlig allerede forbi.

- Jeg googlede dem, da jeg først mødte ham - de var ikke sammen, siger hun og fortsætter:

- De havde problemer inden. Det havde intet at gøre med mig, så jeg tænker slet ikke over det. Hvis man bruger ét minut på at google deres situation, finder man ud af, at den ikke var ideel før mig, siger hun.

Larsa PIppen der tidligere har været gift med NBA-legenden Scottie Pippen, som hun har fire børn med, fortæller, at hun talte med Malik Beasley om, at han var gift, men på vej ud af ægteskabet, inden de begyndte at date.

- Mange folk er ikke glade i deres situation, men de har måske ikke lyst til at forlade skibet, indtil de møder en, de kan lide. Du ønsker ikke at ryste dine børn, for måske møder du aldrig en, du rent faktisk kan lide. Så man er i en situation, hvor man bor sammen, men man er ikke virkelig sammen, siger Larsa Pippen.

Snuppet med realitystjerne - og smed konen på gaden

Malik Beasley og Montana Yao har sammen en søn, der næste måned fylder to år.

Herunder kan du se Montana Yao: