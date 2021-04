Scorede ung sportsstjerne: - Vi mødtes på Zoom

Efter længere tids rygter stod Vanessa Hudgens og Cole Tucker frem som kærester i anledning af valentinsdag tidligere i år.

Den 32-årige skuespiller og 24-årige professionelle baseball-spiller var først blevet spottet hånd i hånd i november sidste år, men det har endnu ikke været klart, hvordan de mødte hinanden.

Det løfter Vanessa Hudgens nu sløret for i et interview med ET. Og det må siges at være lidt af et tilfælde, at de fandt hinanden.

- Vi mødtes til en meditationsgruppe på Zoom. Meget tilfældigt, ja. Man kan kun elske Zoom, siger hun til mediet.

Vanessa Hudgens lægger ikke skjul på, at hun for alvor er faldet for den otte år yngre baseball-spiller.

- Han er bare perfekt for mig. Jeg er glad. Det er jeg virkelig. Jeg synes, det er vigtigt, at man også er taknemmelig for alt det gode, man har i livet. Det har jeg valgt at prioritere, og jeg føler bare, at det har fået magi til at ske oftere, fortæller hun.

Cole Tucker fik sin debut i Major League Baseball i 2019. Foto: Gene J. Puskar/Ritzau Scanpix

Vanessa Hudgens var senest i et forhold med Austin Butle. De to nåede næsten ni år som kærester, inden de i januar sidste år gik fra hinanden.

Inden da havde hun været i et længerevarende forhold med Zac Efron, som hun spillede over for i 'High School Musical'-filmene.

Nu har hun for alvor fundet kærligheden med Cole Tucker, der til daglig spiller for Major League Baseball-klubben Pittsburgh Pirates