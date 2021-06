Scorer kæmpe kontrakt

Det var en tydeligt stolt Kim Kardashian, der mandag aften kunne dele med sine følgere på Instagram, at hun har sikret sig en samarbejdsaftale med de amerikanske atleter ved dette års OL.

Kims mærke 'Skims' bliver nemlig det officielle afslapningstøj for atleterne, når de er i Tokyo for at konkurrere med resten af verden i de olympiske lege.

Det skriver hovedpersonen og designeren på de sociale medier, mens hun deler billeder af atleterne i sit tøj.

'Lige siden jeg var ti år gammel, har jeg hørt alle detaljer om de olympiske lege fra min stedfar (Caitlyn Jenner red.). Når jeg så atleterne konkurrere, begyndte jeg at forstå den dedikation og ære, det er at være en del af OL. Jeg har rejst med min stedfar og familie til forskellige byer for at se OL, og jeg købte altid en t-shirt med hjem som souvenir', skriver hun indledningsvist om sine minder med OL.

'Da jeg fik opkaldet om, at Skims var inviteret til at blive en del af TeamUSA, har jeg siden brugt hver et øjeblik på at beundre styrken og energien, der er hos atleterne'.

Det er derfor også en berørt Kim Kardashian, der afslører aftalen.

'Jeg er beæret over at kunne annoncere, at Skims skal designe det officielle undertøj, pyjamas og afslapsningstøj til USA's hold'.

Kim Kardashian fortæller også, at tøjet vil være tilgængeligt for andre, der ønsker at købe det.

Tøjet er båret af kvindelige modeller på billederne, og det er da også den målgruppe, designeren har fokuseret sine tidligere kollektioner til.

Om herrerne også skal gå i Skims vides endnu ikke.

