Scorer kassen på et minut

Millionerne bliver ved med at vælte ind hos den amerikanske realitystjerne Kim Kardashian, der har tjent styrtende godt på et samarbejde mellem hendes eget undertøjsselskab SKIMS og det italienske modehus Fendi.

Ifølge TMZ har tøjkollektionen været efterspurgt i så stor en grad, at den på blot 60 sekunder har indløst en check på et svimlende beløb af 6,4 millioner kroner.

Man kan roligt sige, at Kim Kardashian har ramt bulls eye med dette højt indbringende samarbejde, der blev lanceret tirsdag morgen, og i samme sekund begyndte pengene altså at rulle ind. Kun et minut efter var tv-personligheden blevet hele en million dollars rigere, det der altså svarer til 6,4 millioner danske kroner.



Og det er måske ikke så mærkeligt, når flere end 300.000 mennesker havde skrevet sig op på en venteliste forud for lanceringen for at sikre sig, at de nåede at få fingrene i tøjet.

Modetøjet er gået som varmt brød, og alt er allerede udsolgt, selvom prisen for et tøjstykke sneg sig op på 30.000 kr - inklusiv den læderkjole Kim Kardashian har prydet sig med for ikke så længe siden.

Forbes har tidligere i år opgjort Kim Kardashians formue, hvor de vurderede hende til at være god for hele 6,2 milliarder kroner. Dermed vandt hun titlen som dollarmilliardær. Succesen bunder i skønhedsfirmaet KKW Beauty og SKIMS, der har haft en god andel i den støt voksende formue, som realitystjernen fortsætter med at vækste.



