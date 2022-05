Scorer kassen: Så rig er han

Det kører for Rupert Grint.

Den 33-årige skuespiller, der bedst er kendt for rollen som Ron Weasley i Harry Potter-filmene, kunne sidste år glæde sig over en indtjening, der fik formuen i hans selskab, Clay 10 Limited, til at vokse. Det skriver Daily Mail med udgangspunkt i et netop offentliggjort regnskab.

Regnskabet, som Ekstra Bladet også har gennemgået, løb fra 1. september 2020 til 31. august 2021 og er ikke revideret.

Selskabets overskud var sidste år 2,3 millioner pund (godt 20 millioner kroner) mens egenkapitalen ved udgangen af året lød på imponerende 23,5 millioner pund (205 millioner kroner).

Rupert Grint bruger selskabet til at håndtere indtjeningen fra sine roller som skuespiller og de investeringer, han laver. Ifølge regnskabet har han investeringer for et beløb svarende til 70,67 millioner kroner, mens han har 46,24 millioner kroner stående i kontanter.

Ifølge mediet ejer Rupert Grint også ejendomme, der gør, at hans samlede formue anslås til at være lige omkring 314 millioner kroner.

Selvom det var rollen i Harry Potter-filmene, der gjorde ham et kendt navn, har han efterfølgende haft roller i en række film og tv-serier.

Blandt andet kan han netop nu opleves i Apple +-serien 'Servant', hvor han indtager hovedrollen. Seriens fjerde og sidste sæson forventes at få premiere næste år.