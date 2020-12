Scorer millioner på spøjst bijob

Det har været en rigtig god forretning for Brian Baumgartner, at han er begyndt at sende korte videobeskeder til folk

Hvis man har set komedieserien 'The Office', vil man uden tvivl kende Brian Baumgartner som den lettere kiksede bogholder Kevin Malone, der dog er svær ikke at holde af.

I øjeblikket er det muligt at opleve ham i noget kortere formater. Han har nemlig - som en række andre kendte - kastet sig ud i at sende korte videohilsner til folk på bestilling. Og det tjener han kassen på.

Det foregår på platformen Cameo, hvor 48-årige Brian Baumgartner er den person af alle, der har tjent flest penge i 2020. Her har han allerede rundet én million dollars - 6,1 millioner kroner.

Det fortæller manden bag Cameo, Steven Galanis, i et interview med New York Times, hvor han også giver et bud på, hvorfor det lige er ham, der er så populær.

- Han sætter en ære i udførelsen af videoen. Jeg tror, at kvaliteten på Cameo er noget, der er vigtigt for folk. Og han tager det bare seriøst og gør et godt stykke arbejde, siger skaberen og kalder Baumgartner for 'pålidelig' og 'virkelig sjov'.

På hans Cameo-side, hvor man kan se et par eksempler på videoer, som folk har bestilt, fremgår det, at han tager 195 dollar for en video. Det er små 1200 kroner, og det har altså krævet en del videoer at nå op på 6,1 millioner kroner.

Snydt til at sende hilsen til dømt pædofil

Faktisk har han i så fald mindst lavet 5128 videoer i løbet af året, hvilket svarer til i gennemsnit 14 hver dag. Det må dog stadig siges at være en ganske pæn hyre.

Det kan dog også kaste mindre gode oplevelser af sig, når man laver videoer på Cameo. Ekstra Bladet har tidligere fortalt, hvordan 'Tiger King'-stjernen Carole Baskin blev snydt til at sende en videohilsen til en dømt pædofil, og hvordan den amerikanske skuespillerinde Beverley Mitchell blev snydt til at lave en video for Ivan Milat, der er Australiens værste seriemorder.