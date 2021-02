Scorer rigmandsdatter

Eve Jobs, den yngste datter af Apple-grundlæggeren Steve Jobs, har fundet kærligheden.

På Instagram deler den 22-årige kvinde billeder med musiker og realitystjernen Harry Hudson på 27 år.

De to har begge delt billederne, hvor de står og holder om hinanden samt kysser.

'For evigt', skriver Harry Hudson, der er bedste ven med stjernen Kylie Jenner og ofte har medvirket i realityshowet 'Keeping Up With the Kardashians'.

'Jeg tog min tid, men ja', skriver han også og sender en masse hjerter på opslaget, hvor de to står sammen.

Flere kendte har allerede kommenteret på opslagene og skriver, at de er glade for, at de to nu står offentligt frem.

Khloé Kardashian har sendt en masse hjerter mod parret, og det samme gør familievennen Stephanie Stepherd.

Harry Hudson ernærer sig normalt som musiker.

Harry Hudson er bedste ven med stjernen Kylie Jenner og ofte har medvirket i realityshowet 'Keeping Up With the Kardashians'. Foto: Getty Images

Ville leve livet

I juni 2013 blev han diagnosticeret med kræft og måtte sætte karrieren på hold, men efter otte måneder overvandt han sygdommen.

Det fortalte han om til People.

- I mit hjerte vidste jeg, at jeg godt kunne slå denne her sygdom, fordi jeg nægtede at stoppe med at kæmpe for mit liv. Jeg ville vide, hvad meningen med livet var, så jeg besluttede at kæmpe, så jeg kunne finde ud af det.

Eve Jobs er datter af Steve Jobs og Lauren Powell. I december 2020 sprang hun ud som model.

Hun er også en af de mest anerkendte ryttere i sin aldersgruppe i verden.