Scorer rolle som ikonisk skuespiller: Kan du se ligheden?

Det er næsten 30 år siden, den legendariske 'Breakfast at Tiffany's'-skuespiller Audrey Hepburn døde, 63 år gammel.

Men inden længe får hun nyt liv i skikkelse af skuespiller Rooney Mara, der skal portrættere hende i en kommende biografisk film.

Det skriver The Hollywood Reporter.

Mediet har ligeledes fået bekræftet, at det bliver den hæderkronede instruktør bag 'Call Me by Your Name', Luca Guadagnino, der står bag den kommende film.

Billedet af Audrey Hepburn er fra 1961. Kan du se ligheden mellem hende og Rooney Mara? Foto: Ritzau Scanpix

36-årige Rooney Mara er kendt for roller i film som 'The Social Network' og 'The Girl with the Dragon Tattoo'. For sidstnævne blev hun nomineret som bedste kvindelige hovedrolle både til Oscar-uddelingen og Golden Globe.

Audrey Hepburn opnåede i løbet af sin karriere hele fem Oscar-nomineringer, og i 1953 løb hun med den prestigefulde statuette for sin rolle i filmen 'Roman Holiday'.

Foruden karrieren som skuespiller blev Hepburn verdensberømt som modeikon.