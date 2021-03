Scorer stor rolle som seriemorder

Evan Peters blev verdenskendt i 'American Horror Story', hvor han har spillet flere forskellige roller som mordere, og han har tilsyneladende valgt at fortsætte karrieren i det spor.

I hvert fald er han blevet castet til at spille rollen som seriemorderen Jeffrey Dahmer i den kommende Netflix-serie, 'Monster: The Jeffrey Dahmer Story'.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Deadline og Daily Mail.

Bekræfter stor nyhed

Serien tager udgangspunkt i Jeffrey Dahmers ofre, og historien bliver således fortalt fra deres perspektiv, mens der bliver lagt vægt på, at politiet i flere tilfælde begik store fejl, som kunne have gjort, at man havde fanget Dahmer væsentligt tidligere, skriver Netflix om serien.

Til at producere serien har man valgt Ryan Murphy, som kender Evan Peters fra 'American Horror Story', som han også har produceret. Han får selskab af en anden producer, Ian Brennan.

Jeffrey Dahmer var en seriemorder, som blev dømt for mellem 1978 og 1991 at have dræbt 16 mænd. De fleste af drabene fandt dog sted mellem 1989 og 1991, hvor han var særligt aktiv.

Dahmers forbrydelser er særligt kendt for at være ekstremt grusomme, og fordi han blandt andet gemte sine ofres kropsdele og knogler i sin lejlighed.

Han endte selv sine dage med at blive dræbt i fængslet, hvor en anden indsat bankede ham ihjel med et jernrør.

