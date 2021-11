Se billederne: Branson i grim ulykke

Richard Branson havde valget mellem at køre ud over over en klippe, ramme en bil eller køre sin kammerat ned, da bremserne svigtede på hans cykel under en stejl nedkørsel

Richard Branson ligner en, der har fået nogle på gummerne.

Det har den 71-årige milliardær også - af asfalten på Jomfruøerne i Caribien.

Den britiske milliardær og Virgin-grundlægger var forleden ude for en grim ulykke, da han han deltog i et velgørenhedsarrangement, der blandt andet foregik på cykel.

Richard Branson ligner en, der har mødt Mike Tyson i en boksering. Foto: virgin.com

Det var i bjergene ved Tortola, at Branson styrede og slog sig voldsomt, da bremserne på hans racer pludselig svigtede, da han var på vej ned ad bjerget.

På sin blog.fortæller Richard Branson, hvordan ulykken, der kunne være gået meget værre, skete.

'Da vi var kommet op ad bjerget, skulle vi ned igen. Jeg drejede i et stejlt hjørne, men der var et massivt klippefald til venstre for mig. Der kom en bil mod mig op ad bjerget, og min kollega, Felix Stellmaszek, kører foran mig og passerede bilen. Jeg trak i begge mine bremser, men de reagerede ikke. Jeg kørte hurtigere og hurtigere, og mine muligheder var at køre ud over klippen, ramme bilen eller potentielt køre ind i Felix', skriver han om de få sekunder, han havde til at beslutte sig.

Skulderen har fik en ordentlig tur under styrtet. Foto: virgin.com

'Jeg greb begge bremser så hårdt, som jeg kunne (senere har jeg lært, at jeg skulle have prøvet at tage den ene hånd af bremsen og derefter klemme den igen), men de virkede ikke. Jeg råbte til Felix: 'Bremserne virker ikke!' - men han havde ingen chance for at komme af vejen. Vi styrtede - hårdt', skriver Richard Branson, der ramte sin makker.

Ulykken har kostet milliardæren et sæbeøje af rang, en forslået skulder og en hævet, blodig hofte.

Bransons hofte er medtaget efter mødet med bjerget. Foto: virgin.com

Men som Richard Branson selv konkluderer på sin blog:

'Det kunne være gået meget værre'.

På sin Instagram-konto fortæller Richard Branson og Felix Stellmaszek om ulykken, som de begge trods sår og skrammer slap nådigt fra.

--------- SPLIT ELEMENT ---------