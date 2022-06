Se billederne: Johnny Depp på restaurantbesøg i Randers

En superstjerne opholder sig i den jyske by, hvor han onsdag aften gæstede en restaurant, mens personer nysgerrigt forsøgte at følge med udefra

Der blev kigget nysgerrigt til, da Johnny Depp gæstede Brasserie Mathiesen i Randers onsdag aften.

Her stimlede folk sammen udenfor for at få et glimt af den for tiden meget omtalte amerikanske skuespiller og musiker.

Depp ramte dansk jord tirsdag aften, hvor han efterfølgende gæstede sin ven og musiker Jeff Becks koncert. Her var han i glimrende humør og gav sig tid til at anerkende de mange fans, der var mødt op.

Tirsdag gav Depp og Beck koncert i Amager Bio i København. Efter koncerten herskede der kaos.

Og selvom man kunne forestille sig, det var en anelse ubelejligt at blive afbrudt af nysgerrige tilskuere midt i middagsmaden, så virkede Depp også i godt humør, da han blev fanget af kameraet på Brasserie Mathiesen - der blev både vinket og peget til kameraet.

Depp opholder sig i den jyske by og bor på hotel Randers - onsdag optrådte han også sammen med vennen Jeff Becks på Værket i Randers.

Flere fandt ud af, at Hollywood-stjernen gæstede restauranten i Randers og stimlede sammen ude foran i håbet om at få et glimt eller et billede af ham. Foto: René Schütze

På besøg i Horsens og Aarhus

I 2016 besøgte Johnny Depp også Danmark.

Her spillede han sammen med gruppen Hollywood Vampires i Fængslet i Horsens.

Og ligesom han onsdag aften gæstede Brasserie Mathiesen i Randers, udforskede han også dengang en jysk by efter koncerten. Dengang var han at finde på det aarhusianske værsthus Under Masken.