Se billederne: Madonnas datter splitternøgen

Lourdes Leon, der er datter til popdronningen Madonna, poserer helt nøgen i et opslag på Instagram

Der efterlades ikke meget til fantasien i Lourdes Leon nylige Instagram-opslag, hvor kendisdatteren i forbindelse med et photoshoot smider al tøjet.

Til opslaget skriver Lourdes Leon, at billederne er taget i forbindelse med en reklame for tøjmærket Dion Lee og lanceringen af deres nye Chain Bag (Kæde-taske red.).

Billederne må siges at være yderst bramfrie. Hvis det ikke var for en smule læder og nogle kæder, så ville man kunne se hele molevitten.

På det første billede ser man den 26-årige model med lange læderstøvler, en taske foran skridtet og en taske foran hvert bryst.

Det næste er et nærbillede, hvor hun har kæder som en slags smykke sat fast i øjenvipperne.

På tredje og sidste billede sidder Lourdes Leon splitternøgen med siden til på en stol, hvor hendes lange hår går helt ned til ballerne.

Annonce:

Poplegenden Madonna har seks børn - datteren Lourdes og sønnen Rocco med to forskellige mænd. Derudover er hun mor til fire adopterede børn - David, Chifundo og tvillingerne Stella og Estere.

26-årige Lourdes Leon er Madonnas ældste barn.

Artiklen fortsætter under billedet...

Madonna og datteren Lourdes Leon i New York i 2010. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Her en måned efter Madonnas indlæggelse reflekterede popdronningen over sit sygdomsforløb, der i værste fald kunne have kostet hende livet.

Hun sendte i den forbindelse en stor tak til Lourdes Leon og resten af sine børn, som havde hjulpet postjernen gennem den svære tid.

'Som mor kan du blive helt opslugt af at opfylde din børns behov ... men da det så værst ud, så trådte min børn til og hjalp mig ... Jeg så en side af dem, som jeg ikke havde set før. Det gjorde hele forskellen,' skrev Madonna blandt andet i opslaget.