Se billederne: Topløs Britney fejrer gigantsucces

Der var på forhånd lagt op til det helt store - om ikke andet symbolske - comeback på musikscenen for Britney Spears, efter at hun endelig er sluppet ud af sin faders jerngreb og et årelangt værgemål.

Og det blev det.

Efter at den nye duet 'Hold Me Closer' fra Sir Elton John og Britney Spears udkom i går fredag, er nummeret torpederet mod toppen af hitlisterne verden over.

Blandt andet ligger den housede popsag. der bygger på Elton Johns klassiker 'Tiny Dancer', nummer et på iTunes-hitlisten i 35 lande, ligesom nummeret også har væltet Spotify.

Og det er noget, der behager den 40-årige sangerinde - i hvert fald hvis man dømmer ud fra hendes aktivitet på det sociale medie Twitter.

Britney Spears har alle dage - men især efter at hun har genvundet sin frihed - haft svært ved at styre sig i cyberspace, og det er i nyere tid mere reglen end undtagelsen, at hun lægger en hybrid af nøgenbilleder og underlige tekststykker op.

'Holy Shit'

Således også nu, hvor der for alvor er noget at fejre:

- Hallo, Sir Elton John. Vi er nærmest nummer et i noget lignende 40 lande. Holy Shit! Jeg er i spabad lige nu, og jeg kommer til at have den bedste dag nogensinde. Jeg håber, du har det godt, nærmest skriger Britney Spears i en video, hvor hun i et forsøg på at være morsom taler med britisk accent.

Værdifuldt og dyrebart

Der gik ikke mange timer, før Britney atter var på spil midt i sin lykkerus over endelig at have en grad af musikalsk succes igen. For hendes Twitter-følgere skulle selvfølgelig også beriges med en lidt løjerlig video, hvor Britney iført rød bikini danser og smiler ledsaget af Nellys klassiker 'Hot In Herre'.

Britney Spears udfører ofte danse iført bikini tilsat diverse musik - således også for at fejre, at hun ligger nummer 1 på mange hitlister. Foto: Twitter screendump

Ser man bort fra al pjatteriet, virker det dog til, at der også er oprigtig taknemmelighed og stærke følelser at spore hos Britney Spears, der i mange år har kæmpet med indre dæmoner og en familie, der ikke ville hende det godt.

Det mærker man i et fastlåst tweet, Spears har lagt op, hvor det er tid til eftertanke:

'Okie Dokie. Min første sang i seks år. Det er rigtig cool, at jeg synger med en af de mest klassiske mænd i vores tid. Elton John!!!! Jeg er overvældet. Det er en stor ting for mig! Jeg mediterer mere, og lærer, at 'min plads' er værdifuld og dyrebar', lyder det fra den - næsten - nygifte sanglærke.