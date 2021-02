Se den vanvittige luksus: Sælger hus til 679 millioner

To etagers ren luksus i Beverly Hills er sat til salg, og det er ingen ringere end Sylvester Stallone, der sælger herlighederne.

Det skriver flere internationale medier som Daily Mail, Insider og Forbes.

Ejendommen er sat til salg hos de eksklusive ejendomsmæglere Hilton & Hyland, der står for salg af mange enormt dyre ejendomme i området. Den ene af grundlæggerne, Richard Hilton, er far til Paris Hilton.

For enden af en lang indkørsel ligger den vilde luksusvilla, som er opført i middelhavsstil på en hele 3,5 hektar stor grund, der inkluderer en gigantisk have med infinity-pool og en garage med plads til otte biler og et atelier.

Luksusvillaen ligger for enden af en blind ved i det eksklusive North Beverly Park, som ligger i Beverly Hills. Foto: Hilton & Hyland

Inden døre kan man boltre sig på de to etager, der inkluderer seks værelser, ni badeværelser - inklusive et med sauna og dampbad - et kontor med udgang til terrasse, et gigantisk køkken, flere spisesale, en hjemmebiograf, et træningscenter, et 'cigarrum' med udluftning, og en bar med direkte udgang til haven.

Ved poolen i den gigantiske have står det, der ligner en statue af Stallone selv (tv), mens der i den anden ende står en statue af noget, der ligner en tyk, nøgen mand på en tyk hest. Foto: Hilton & Hyland

Alt dette kan blive dit - hvis du vel at mærke har 110 millioner dollars på lommen, svarende til næsten 679 millioner kroner.

Dertil følger - naturligvis - et gæstehus på to etager med to soveværelser og eget køkken.

Der følger noget af en udsigt med villaen. Foto: Hilton & Hyland

Sylvester Stallone er blandt andet kendt for sine roller i legendariske film som 'Rocky' og 'Rambo', og han har da også huset fyldt med diverse statuer og andre minder fra netop disse film.

Du kan se et helt galleri med billeder af huset nedenfor: