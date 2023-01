Se det ske: Bukser revner under koncert

Ups!

Harry Styles så noget overrasket ud til sin koncert torsdag aften, da hans bukser pludselig revnede under sangen 'Music for a sushi restaurant'.

Popidolet er dog en ægte showmand, og han efterfulgte selvfølgelig frasen 'the show must go on', og blev ved med at optræde med de revnede bukser.

Efterfølgende følte det tidligere boyband-medlem dog, at han var nødt til at undskylde over for, de fans som så det ske meget tæt på.

- Mine bukser revnede. Jeg føler, at jeg må undskylde til nogle få af jer lige nede foran, sagde Harry Styles ifølge TMZ, hvorefter han sagde sin kendte frase, som de fleste Harry Styles fans kender:

- Jeg mener, det er et familieshow, eller er det?

Der er efterfølgende flere fans, der har været hurtige til at udpege, at det faktisk er endnu mere pinligt for den 28-årige popsanger, at hans bukser lige revnede den aften.

Skuespilleren Jennifer Aniston var nemlig en del af publikum og hende har Styles tidligere indrømmet, at han har været lidt vild med.

Ikke første gang

Det gjorde han i 2020 under Ellen DeGeneres 'Burning Questions' da han blev spurgt:

- Hvem var dit første kendis-crush? hvor han derefter svarede

- Sikkert Jennifer Aniston, tror jeg.

Ifølge det amerikanske medie, var hun dog ikke den eneste kendis i publikum til at overvære Harry Styles bukser revne.

Også Kylie Jenner, Ellen DeGeneres, Julie Bowen og Trevor Noah var angiveligt i publikum.

Det er ikke første gang, der sker noget uventet til en Harry Styles koncert .

