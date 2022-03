Se det vilde billede: Fejrer to år som ædru

Dave Coulier deler et blodigt billede af sig selv og afslører samtidig en god nyhed. Skuespilleren er nemlig holdt op med at drikke for mere end to år siden

Den amerikanske skuespiller Dave Coulier, der er kendt fra 'Full House' - på dansk 'Hænderne Fulde', har været på vandvognen i lidt over to år, og han elsker det.

Det oplyser den 62-årige skuespiller på sin Instagram-profil, hvor han deler et hudløst ærligt billede af sig selv med sine 1,2 millioner følgere, som CNN skriver om torsdag.

'Jeg var fuld. Ja. En alkoholiker.... Jeg elskede sprut, men det elskede mig ikke tilbage,' skriver han til det blodige billede og fortsætter:

'Når jeg drak, var jeg festens midtpunkt. Jeg kunne få folk til at grine, indtil de faldt om. På dette billede var det mig, der faldt ned. Ikke fordi jeg spillede hockey eller lavede de ting, jeg elsker - som at hugge træ eller bygge, spille golf, fiske eller fløj med fly. Jeg var stangstiv og faldt, da jeg forsøgte at gå op ad nogle stentrapper.'

Nok er nok

Coulier forklarer videre, at selv efter at have haft det sjovt, endte han efterfølgende altid med at have det forfærdeligt i flere dage. Men ingen elskede at få en øl med drengene efter at have spillet hockey - eller en runde golf - mere end ham, indrømmer han.

Men det er slut nu, efter 'Hænderne Fulde'-stjernen indså, at han for sin egen skyld og ikke mindst for sin families skyld blev nødt til at lægge flasken på hylden.

Det har ikke været nemt, forklarer han, men til gengæld har det været det hele værd.

'De mentale og fysiske udfordringer var store for mig, men jeg blev støttet af Melissa Coulier og venner, der allerede havde taget rejsen.'

Han afslutter herefter sit lange opslag på det sociale medie med at takke sin hustru Melissa og beskriver sit ædru liv som værende fantastisk.

'Himlen er mere blå, mit hjerte er ikke længere lukket, og jeg nyder at få folk til at grine, indtil de falder mere om end nogensinde før,' tilføjer han.

'Tak, Melissa, fordi du var ved min side. Jeg elsker dig,' lyder det slutteligt.